Alkohol im Spiel: Kärntner (44) landete nach heftigem Unfall auf dem Dach

Ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land hat am Dienstag um 16:15 Uhr auf der Bleiburger Straße (B81) einen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei berichtet.

Ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr mit seinem PKW von Gonowetz in Richtung St. Michael ob Bleiburg und brachte sein Fahrzeug beim Kreisverkehr auf Höhe des Filterwerks Mahle verkehrsbedingt zum Stillstand. Hinter ihm näherte sich der 44-Jährige laut Zeugenaussagen mit weit überhöhter Geschwindigkeit.

PKW überschlug sich

Unmittelbar vor dem Kreisverkehr kam dieser rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und kollidierte mit dem Heck des PKW des 75-Jährigen. Dadurch überschlug sich der PKW des 44-Jährigen und kam am Dach liegend in der Böschung zum Stillstand.

Alkohol im Spiel

„Der 44-jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein Alkotest bei ihm war positiv. Der 75-Jährige war nicht alkoholisiert. Der 75-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer wurden verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Der 44-Jährige verweigerte die Mitfahrt in das Krankenhaus“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Globasnitz, St. Michael und Feistritz mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften, das Rote Kreuz sowie die Polizei.