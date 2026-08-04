Schwieriger Löscheinsatz: Hubschrauber brachte Feuerwehr zu Waldbrand

Ein Brand in unwegsamem Gelände fordert die Feuerwehr Flattach-Fragant. Ein Polizeihubschrauber flog die Kräfte zum Brandherd, wo zwei brennende Bäume bekämpft wurden.

Ein Brand im unwegsamen Gelände beschäftigte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Flattach-Fragant. Am späten Nachmittag – die Alarmierung erfolgte um 16:48 Uhr – rückten die Kräfte zu dem Feuer im Freien aus. Schon bei der ersten Erkundung zeigte sich die schwierige Lage: Die Brandstelle lag in so rauem Terrain, dass ein Herankommen mit Einsatzfahrzeugen ausgeschlossen war.

©Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant

Polizeihubschrauber im Einsatz

Um die Einsatzkräfte an den isolierten Brandherd zu transportieren, forderten die Einsatzkräfte Luftunterstützung an. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ brachte die Mannschaft schließlich per Direktabsetzverfahren (DAW) an den Zielort. Zwei Bäume standen dort in Flammen. Um das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf weitere Bereiche zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte vor Ort Motorsägen sowie diverses Handwerkzeug ein.

Einsatz dauert an

Verstärkung erhielt die örtliche Wehr dabei durch einen Flughelfer der Feuerwehr Spittal an der Drau. Bezüglich der Ursache gibt es bereits erste Vermutungen. „Als wahrscheinliche Brandursache wird derzeit ein Blitzschlag der vergangenen Tage vermutet. Die genaue Ursache ist Gegenstand weiterer Erhebungen. Der Einsatz dauert derzeit noch an“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant.