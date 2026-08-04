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/ ©Christoph Hatheuer
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Melissa Naschenweng
Für die Lesachtalerin ist es die erste große ORF-Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung.
Kärnten
04/08/2026
Fernsehen

ORF-Weihnachtssendung: Melissa Naschenweng folgt auf DJ Ötzi

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng übernimmt in diesem Jahr erstmals die Moderation der ORF-Weihnachtssendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ und tritt damit die Nachfolge von DJ Ötzi an.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Nach sieben Jahren endet mit diesem Wechsel eine Ära. An der Seite der 36-Jährigen wird zudem künftig der bayerische Moderator und Musiker Dominik Glöbl durch den Abend führen. Die Aufzeichnung der traditionellen Hauptabendshow findet Anfang Dezember in der winterlichen Kulisse von Flachau im Salzburger Land statt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung

Für die Lesachtalerin ist es die erste große ORF-Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung, nachdem sie bereits Anfang 2025 mit „Promis, Partys, Pistentratsch“ rund um das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel erste Moderationserfahrung sammelte. Laut Medienberichten bemühte sich der ORF wegen ihrer hohen Bekanntheit und starken Reichweite bereits seit Jahresbeginn um ihre Rückkehr auf den Bildschirm.

Kein unbekanntes Terrain

Das Format ist der Sängerin bereits vertraut, da sie in den vergangenen Jahren schon mehrfach als musikalischer Gast mit ihren Weihnachtstiteln mitwirkte. Neben der Musik stehen persönliche Geschichten der Gäste im Mittelpunkt der Sendung.

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