ORF-Weihnachtssendung: Melissa Naschenweng folgt auf DJ Ötzi

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng übernimmt in diesem Jahr erstmals die Moderation der ORF-Weihnachtssendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ und tritt damit die Nachfolge von DJ Ötzi an.

Für die Lesachtalerin ist es die erste große ORF-Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung.

Für die Lesachtalerin ist es die erste große ORF-Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung.

Nach sieben Jahren endet mit diesem Wechsel eine Ära. An der Seite der 36-Jährigen wird zudem künftig der bayerische Moderator und Musiker Dominik Glöbl durch den Abend führen. Die Aufzeichnung der traditionellen Hauptabendshow findet Anfang Dezember in der winterlichen Kulisse von Flachau im Salzburger Land statt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung

Für die Lesachtalerin ist es die erste große ORF-Unterhaltungsshow in eigener Verantwortung, nachdem sie bereits Anfang 2025 mit „Promis, Partys, Pistentratsch“ rund um das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel erste Moderationserfahrung sammelte. Laut Medienberichten bemühte sich der ORF wegen ihrer hohen Bekanntheit und starken Reichweite bereits seit Jahresbeginn um ihre Rückkehr auf den Bildschirm.

Kein unbekanntes Terrain

Das Format ist der Sängerin bereits vertraut, da sie in den vergangenen Jahren schon mehrfach als musikalischer Gast mit ihren Weihnachtstiteln mitwirkte. Neben der Musik stehen persönliche Geschichten der Gäste im Mittelpunkt der Sendung.