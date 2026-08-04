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/ ©Feuerwehr Hermagor
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.
Hermagor
04/08/2026
Feuerwehreinsatz

Fahrzeugdefekt führte zu Schadstoffeinsatz in Hermagor

Ein Schaden an einem Lieferfahrzeug führte in Möderndorf zum Austritt von etwa 50 Litern Kraftstoff.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Ein technisches Gebrechen an einem Diesellieferfahrzeug hat am 4. August in Möderndorf zu einem Schadstoffeinsatz geführt. Um 15:13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hermagor zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Kühweg alarmiert, nachdem rund 50 Liter Kraftstoff ausgetreten waren.

Auspumpen des Schachtes

„Die Einsatzkräfte fingen den Diesel auf, pumpten ihn um und trugen Bindemittel auf. Da ein Teil des Kraftstoffes in einen Wasserschacht gelangt war, wurde ein Fachunternehmen durch die BH Hermagor mit dem Auspumpen des Schachtes beauftragt“, schildern die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

Zwei Stunden im Einsatz

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Neben den Kräften der Feuerwehr standen auch die Bezirkshauptmannschaft Hermagor sowie eine Streife der Polizei Hermagor vor Ort im Einsatz.

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