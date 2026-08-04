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/ ©Feuerwehr Bad St. Leonhard
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehren Bad St. Leonhard und Wolfsberg standen im Einsatz.
Bad St. Leonhard im Lavanttal
04/08/2026
Brandeinsatz

A2 Südautobahn: Feuerwehren zu Fahrzeugbrand alarmiert

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Bad St. Leonhard zu einem Brandeinsatz auf der A2 Südautobahn gerufen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
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Am Dienstag um 19:13 Uhr erfolgte per Sirenenalarm die Alarmierung der Feuerwehr Bad St. Leonhard zu einem Brandeinsatz auf der A2 Südautobahn. Die Feuerwehr Bad St. Leonhard rückte mit den Fahrzeugen TLFA 4000, KRFW Tunnel und KRFA zum Einsatzort aus. Zudem war die FF Wolfsberg an dem Einsatz beteiligt, so kannte der Brand schlussendlich bekämpft werden.

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