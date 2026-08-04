A2 Südautobahn: Feuerwehren zu Fahrzeugbrand alarmiert

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Bad St. Leonhard zu einem Brandeinsatz auf der A2 Südautobahn gerufen.

Am Dienstag um 19:13 Uhr erfolgte per Sirenenalarm die Alarmierung der Feuerwehr Bad St. Leonhard zu einem Brandeinsatz auf der A2 Südautobahn. Die Feuerwehr Bad St. Leonhard rückte mit den Fahrzeugen TLFA 4000, KRFW Tunnel und KRFA zum Einsatzort aus. Zudem war die FF Wolfsberg an dem Einsatz beteiligt, so kannte der Brand schlussendlich bekämpft werden.