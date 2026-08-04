36 Grad und lokale Gewitter: So gestaltet sich der Mittwoch in Kärnten

Kärnten schwitzt weiter: Auch am Mittwoch bleibt es strahlend sonnig und drückend heiß. Die Nacht bringt in den Städten bei Tiefstwerten um 20 Grad kaum Abkühlung

Am späteren Tag steigt das Risiko für lokale Gewitter im Bergland.

Am späteren Tag steigt das Risiko für lokale Gewitter im Bergland.

Kärnten erwartet am Mittwoch ein weiteres Mal sonniges und extrem heißes Wetter. Bereits die Nacht bringt kaum Abkühlung und fällt mit Tiefstwerten um 20 Grad in den städtischen Regionen sehr mild aus, bevor das Thermometer tagsüber wieder Werte von bis zu 36 Grad erreicht.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lokale Gewitter möglich

Am späteren Tag steigt jedoch das Risiko für lokale Gewitter im Bergland: „Am späten Nachmittag bilden sich über den Bergen teils mächtige Quellwolken, vereinzelt ist dann mit kurzen Hitzegewittern zu rechnen“, schildern die Meteorologen der Geosphere Austria.

Großteil des Landes bleibt trocken

Der Großteil des Landes bleibt von den Niederschlägen allerdings erneut unberührt, sodass es in den meisten Tälern sowie im Klagenfurter Becken weiterhin trocken bleibt.