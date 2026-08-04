36 Grad und lokale Gewitter: So gestaltet sich der Mittwoch in Kärnten
Kärnten schwitzt weiter: Auch am Mittwoch bleibt es strahlend sonnig und drückend heiß. Die Nacht bringt in den Städten bei Tiefstwerten um 20 Grad kaum Abkühlung
Kärnten erwartet am Mittwoch ein weiteres Mal sonniges und extrem heißes Wetter. Bereits die Nacht bringt kaum Abkühlung und fällt mit Tiefstwerten um 20 Grad in den städtischen Regionen sehr mild aus, bevor das Thermometer tagsüber wieder Werte von bis zu 36 Grad erreicht.
Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?
Lokale Gewitter möglich
Am späteren Tag steigt jedoch das Risiko für lokale Gewitter im Bergland: „Am späten Nachmittag bilden sich über den Bergen teils mächtige Quellwolken, vereinzelt ist dann mit kurzen Hitzegewittern zu rechnen“, schildern die Meteorologen der Geosphere Austria.
Großteil des Landes bleibt trocken
Der Großteil des Landes bleibt von den Niederschlägen allerdings erneut unberührt, sodass es in den meisten Tälern sowie im Klagenfurter Becken weiterhin trocken bleibt.