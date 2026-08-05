Schwierige Lage: Feuerwehren kämpfen weiter gegen Waldbrand

Noch kein "Brand aus" im Mölltal: Auch am Mittwoch kämpfen dort die Florianis seit den frühen Morgenstunden unter schwierigen Bedingungen gegen die Flammen.

In Flattach kam es am Dienstag zu einem Waldbrand, der auch am Mittwoch noch die Feuerwehren beschäftigt.

In Flattach kam es am Dienstag zu einem Waldbrand, der auch am Mittwoch noch die Feuerwehren beschäftigt.

Der Waldbrand im unwegsamen Gelände von Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) beschäftigt die Einsatzkräfte auch am Mittwoch (5. August) weiter. Bereits seit 6 Uhr früh sind Feuerwehrleute erneut auf dem Weg zum Brandherd. Unterstützt werden sie dabei wieder vom Polizeihubschrauber „Libelle“.

Einsatz nur aus der Luft möglich

Wie bereits am Dienstag erschweren das steile Gelände und die fehlende Zufahrtsmöglichkeit die Löscharbeiten erheblich. Deshalb werden die Feuerwehrleute erneut mithilfe eines Direktabsetzverfahrens am Tau direkt ins Einsatzgebiet geflogen. Gleichzeitig wirft der Hubschrauber gezielt Wasser über den Glutnestern ab, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Zwei brennende Bäume entdeckt

Der Brand war am Dienstagnachmittag entdeckt worden. Bei der ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Bäume in Flammen standen. Als wahrscheinliche Ursache für den Waldbrand gilt derzeit ein Blitzschlag, der sich bereits in den vergangenen Tagen ereignet haben könnte. Die genaue Brandursache ist allerdings noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.