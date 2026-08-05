Kärntner Güterweg wird um 900.000 Euro ausgebaut

Mehr Sicherheit und bessere Zufahrten für Höfe, Wälder und Almen: In Eberstein startet noch im August die Generalsanierung des Güterwegs Mirnig. Insgesamt werden dafür 900.000 Euro investiert.

Noch im August beginnen die Bauarbeiten am Güterweg Mirnig in der Gemeinde Eberstein. Die rund 5,5 Kilometer lange Verbindung wird in den kommenden vier Jahren umfassend saniert und ausgebaut. Insgesamt fließen 900.000 Euro in das Projekt.

Bauarbeiten dauern bis 2029

Der Weg führt von Eberstein nach Mirnig und erschließt mehrere Wohnhäuser sowie neun landwirtschaftliche Betriebe. Außerdem dient er als Zufahrt zu mehr als 120 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, rund 980 Hektar Wald und 80 Hektar Almen. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Straße asphaltiert, verbreitert und der Unterbau verstärkt. Zusätzlich werden Böschungen angepasst sowie neue Entwässerungs- und Drainagesysteme errichtet. Die Straße soll damit den Anforderungen des landwirtschaftlichen Schwerverkehrs besser gerecht werden.

Land übernimmt Großteil der Kosten

Von den 900.000 Euro Gesamtkosten trägt das Land Kärnten 630.000 Euro. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis 2029 abgeschlossen sein. „Mit der Modernisierung des Güterwegs ‚Mirnig‘ setzen wir ein weiteres wichtiges Infrastrukturprojekt für die Menschen vor Ort um“, betont Agrarreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.