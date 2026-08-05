Premiere: Mobile Surfwelle kommt an den Ossiacher See

Badegäste am Ossiacher See können sich im August auf eine ungewöhnliche Attraktion freuen. Im Seebad Bodensdorf entsteht für gut zwei Wochen eine mobile Surfanlage.

Zum Surfen muss man normalerweise ans Meer – oder zumindest auf einen See mit ordentlich Wind. In Bodensdorf geht das bald auch ganz ohne diese beiden Komponenten: Von 14. bis 30. August macht eine mobile Surfwelle im Seebad Station und bringt echtes Surf-Feeling an den Ossiacher See.

Stehende Welle für Anfänger und Profis

Auf der sogenannten FlowRider-Welle surfen die Teilnehmer auf einer stehenden Welle. Das funktioniert unabhängig vom Wetter oder Wind und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Boardsportler. Eine Surfeinheit dauert 30 Minuten. Die Surfwelle ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, reguläre Einzeltermine werden zwischen 12 und 18 Uhr angeboten, Gruppen können die Anlage auch am Vormittag oder Abend exklusiv buchen.

Erstmals am Ossiacher See

Die mobile Surfwelle ist Teil der österreichweiten SURFDAYS Event Tour und macht heuer erstmals am Ossiacher See Halt. Damit bekommt Kärnten für gut zwei Wochen eine außergewöhnliche Freizeitattraktion – und alle, die schon immer einmal surfen wollten, können das direkt am See ausprobieren.