Konzertabsage in Kärnten: Zu wenige Tickets verkauft

Jetzt steht es fest: Die für 7. August geplante "Sommernacht der Klänge" im Stadtsaal Feldkirchen findet nicht statt. Die Veranstalter haben das Konzert kurzfristig abgesagt. Grund dafür ist der zu geringe Ticketverkauf.

Eigentlich hätten am Freitagabend (7. August) die kelagBIGband, das Doppelsextett Carinthia, das Löwenquintett und Smartie Joe gemeinsam auf der Bühne stehen sollen. Unter dem Motto „Tradition trifft moderne Bühne“ war im Stadtsaal Feldkirchen ein Konzert geplant, das Kärntner Chorgesang, Big-Band-Sound und moderne Arrangements miteinander verbinden sollte.

Ticketverkauf blieb hinter den Erwartungen

Doch jetzt steht es fest: Die „Sommernacht der Klänge“ findet nicht statt. Auf Facebook erklären die Veranstalter nun die Absage: „Leider konnte der produktionsrelevante Ticketverkauf nicht erreicht werden. Wir finden es sehr schade, dass wir dieses großartige Event absagen mussten.“ Alle bereits gekauften Tickets werden den Angaben zufolge rückerstattet.

Neuer Anlauf im Frühjahr 2027

Ganz begraben ist das Projekt aber nicht. Die Veranstalter wollen der „Sommernacht der Klänge“ eine zweite Chance geben. Bereits im Frühjahr 2027 soll ein neuer Termin für das Konzert bekanntgegeben werden.