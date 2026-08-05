Heckenbrand im Bezirk Spittal: Zwei Feuerwehren rücken aus

Eine große Rauchsäule stieg am späten Mittwochvormittag (5. August) über Lieserbrücke bei Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) auf, wie ein 5-Minuten-Leser meldete. Wir haben beim Bezirksfeuerwehrkommando Spittal nach der Ursache gefragt. Wie Pressesprecher Walter Egger erklärte, war es bei einem Garten zu einem Heckenbrand gekommen. Die Alarmierung erfolgte um 11.24 Uhr und die Feuerwehren Lieserhofen und Seeboden rückten zum Löscheinsatz aus. „Mittlerweile wurde der Einsatz beendet“, so Egger. Verletzte gab es keine, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.