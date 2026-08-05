Fotogalerie: Das waren die Feldkirchner Golfmeisterschaften im GC Moosburg

Die Feldkirchner Golfmeisterschaften im Golfclub Moosburg gingen bei herrlichem Wetter über die Bühne und boten Teilnehmern beste Bedingungen für einen gelungenen Turniertag. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Auf dem Platz wurden zahlreiche sensationelle Ergebnisse erzielt. Aber auch abseits des Fairways wurde den Gästen einiges geboten: Bei der Verlosung warteten attraktive Sachpreise auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Für die musikalische Umrahmung war ebenfalls bestens gesorgt – ganz nach dem Motto „Musik lag in der Luft“ herrschte während der gesamten Veranstaltung eine entspannte und gesellige Atmosphäre.

Die besten Bilder der Veranstaltung

©Egon Rutter

Feuerwerk am Gaumen

Den krönenden Abschluss bildete die ausgezeichnete Kulinarik im Golfrestaurant „Kredenzerei“. Mit einem wahren Feuerwerk am Gaumen verwöhnte das Küchenteam die Gäste mit Spezialitäten und rundete den gelungenen Golftag perfekt ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert