Am Nachmittag: Zuerst extrem heiß, dann drohen Gewitter in Kärnten

Neben extremer Hitze drohen am heutigen Nachmittag wieder Wärmegewitter mit Starkregen und durchaus auch Hagel. Vor allem in Oberkärnten wurde die Warnstufe erhöht.

In Kärnten steht erneut ein überaus sonniger und extrem heißer Nachmittag bevor. Im Laufe des späteren Tages nimmt jedoch das Risiko für lokale Unwetter vor allem im Bergland deutlich zu, wie die Meteorologen der Geosphere Austria mitteilen – wir haben berichtet. Laut Prognosen sind über den bergigen Regionen teils kräftige Wärmegewitter zu erwarten.

„Gelbe“ und „Orange“ Warnstufe im Süden

Wie auch der Wetterwarndienst „Skywarn Austria“ in den sozialen Medien erklärt, welcher Kärnten mit der gelben Warnstufe versieht, gilt dies nicht nur für die Höhenlagen: „Zum Teil können diese heute auch in den Niederungen auftreten, besonders am Abend und in der Nacht“.

Warnstufen und betroffene Regionen in Österreich

Der Wetterdienst Unwetter Österreich (UWÖ) stuft Oberkärnten sogar mit der höheren Stufe 2 („Orange“) ein. Zur regionalen Verteilung und der Intensität der Wetterentwicklung heißt es von UWÖ: „Die Gewitter werden heute wieder etwas häufiger und auch kräftiger, betreffen aber meist wieder die gleichen Regionen, sprich das Bergland und möglicherweise auch das Waldviertel.“ Am Abend bzw. in der Folgenacht kann das Wetter auch in den Süden wandern. Unter dieser Warnstufe versteht der Dienst „heftige Gewitter, mit Starkregen und Sturmböen möglich.“

Hagel möglich?

Die aufziehenden Gewitter können neben Starkregen und Sturmböen lokal durchaus auch Hagel mit sich bringen. Aufgrund der möglichen lokalen Niederschläge schließt der Wetterdienst auch örtliche Überflutungen in den betroffenen Gebieten nicht aus, heißt es.