„Mit großem Bedauern…“: Dreister Diebstahl trifft Kärntner Feuerwehr

"Wir geben den Verantwortlichen bis Montag, den 10. August, die Möglichkeit, die entwendeten Biertischgarnituren und den Stehtisch anonym zurückzubringen", heißt es.

"Wir geben den Verantwortlichen bis Montag, den 10. August, die Möglichkeit, die entwendeten Biertischgarnituren und den Stehtisch anonym zurückzubringen", heißt es.

Mit dem 31. Juli fand das Dämmerschoppen der Feuerwehr Kühnsdorf aus dem Bezirk Völkermarkt statt. Während das Fest in bester Stimmung endete – die Feuerwehr bedankte sich für „einen unvergesslichen Abend“ in den sozialen Medien – gab es für die Einsatzkräfte allerdings einen gewaltigen Dämpfer: Zwei ganze Biertischgarnituren sowie ein Stehtisch, welche beim Dämmershoppen zum Einsatz kamen, wurden entwendet.

Vernunft gefragt, oder Anzeige folgt

„Mit großem Bedauern mussten wir feststellen, dass uns nach unserem Dämmerschoppen zwei Biertischgarnituren sowie ein Stehtisch entwendet wurden. Wir geben den Verantwortlichen bis Montag, den 10. August, die Möglichkeit, die entwendeten Biertischgarnituren und den Stehtisch anonym zurückzubringen. Sollte dies nicht geschehen, sehen wir uns gezwungen, den Diebstahl zur Anzeige zu bringen“, heißt es seitens der Feuerwehr, welche sich über den Verlust selbstverständlich fürchterlich ärgert.

Einnahmen landen so am falschen Fleck

„Als Freiwillige Feuerwehr veranstalten wir Events wie den Dämmerschoppen, um Geld für unsere Kameradschaftskasse zu sammeln. Mit diesen Einnahmen werden zum Großteil Ausrüstung für unsere Mannschaft, Projekte der Feuerwehrjugend und wichtige Anschaffungen finanziert, die der Sicherheit unserer Bevölkerung zugutekommen sollen. Es soll nicht dafür verwendet werden müssen, gestohlene Biertischgarnituren und Stehtische zu ersetzen“, so die Floriani im aktuellen Aufruf. Die Feuerwehr hofft auf Einsicht und darauf, dass das gestohlene Gut binnen der kommenden Tage wieder heimkehrt.