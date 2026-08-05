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/ ©Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Einsatzkräfte kümmerten sich somit um die Abwicklung des Wassertransports zur Nutzwasserversorgung.
FF Feistritz im Rosental
05/08/2026
Wasserknappheit

Trockenheit in Klagenfurt-Land: Feuerwehr sicherte Nutzwasserversorgung

Die Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental versorgte Matschach wegen der aktuellen Trockenheit mit Nutzwasser.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Die Feuerwehr Feistritz im Rosental wurde am Dienstag zu einem Hilfseinsatz nach Matschach gerufen. Wegen der anhaltenden Trockenheit war es erforderlich, den dortigen Wasserbehälter wieder aufzufüllen, wie die Feuerwehr meldet. Durch die Maßnahme soll die anhaltende Versorgung der Anrainer vor Ort weiterhin sichergestellt werden.

Als Nutzwasser verwenden

„Unsere Mannschaft unterstützte bei der Durchführung des Wassertransports und trug dazu bei, die notwendige Versorgung mit Nutzwasser zu gewährleisten. Alle Anrainer wurden darüber informiert, dass das bereitgestellte Wasser ausschließlich als Nutzwasser verwendet werden darf und nicht als Trinkwasser geeignet ist“, erklärte die Feuerwehr in den sozialen Medien, welche sich ebenso bei den Anrainern für das Verständnis bedankte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 17:18 Uhr aktualisiert
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