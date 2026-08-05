Trockenheit in Klagenfurt-Land: Feuerwehr sicherte Nutzwasserversorgung

Die Einsatzkräfte kümmerten sich somit um die Abwicklung des Wassertransports zur Nutzwasserversorgung.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich somit um die Abwicklung des Wassertransports zur Nutzwasserversorgung.

Die Feuerwehr Feistritz im Rosental wurde am Dienstag zu einem Hilfseinsatz nach Matschach gerufen. Wegen der anhaltenden Trockenheit war es erforderlich, den dortigen Wasserbehälter wieder aufzufüllen, wie die Feuerwehr meldet. Durch die Maßnahme soll die anhaltende Versorgung der Anrainer vor Ort weiterhin sichergestellt werden.

Als Nutzwasser verwenden

„Unsere Mannschaft unterstützte bei der Durchführung des Wassertransports und trug dazu bei, die notwendige Versorgung mit Nutzwasser zu gewährleisten. Alle Anrainer wurden darüber informiert, dass das bereitgestellte Wasser ausschließlich als Nutzwasser verwendet werden darf und nicht als Trinkwasser geeignet ist“, erklärte die Feuerwehr in den sozialen Medien, welche sich ebenso bei den Anrainern für das Verständnis bedankte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 17:18 Uhr aktualisiert