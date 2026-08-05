Ölspur und Türöffnung: Zwei Einsätze an einem Vormittag für die Feuerwehr Zell-Gurnitz

Der erste Alarm erfolgte um 8:51 Uhr wegen eines Schadstoffeinsatzes in der Industriezone Ost. Dort musste eine Ölspur beseitigt werden, um die Sicherheit auf der Fahrbahn wiederherzustellen. Nach der Reinigung der Straße wurde dieser Einsatz erfolgreich abgeschlossen.

Person gestürzt

Bereits um 10:32 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung nach Rain gerufen. Laut Meldung war dort eine Person gestürzt, während der Schlüssel auf der Innenseite der Tür steckte. Bei der Einsatzabfrage stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, da der tatsächliche Einsatzort nicht Rain, sondern Maria Rain war. Ein Eingreifen der Feuerwehr Zell-Gurnitz war somit nicht erforderlich.