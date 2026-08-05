Trauer in Kärnten: Frühere Tischlerei-Inhaberin mit 96 Jahren verstorben

Völkermarkt trauert um Angela Volautschnig. Die Kärntnerin, die bis Mitte der 1980er-Jahre einen Tischlereibetrieb führte, ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Große Trauer herrscht in Völkermarkt um Angela Volautschnig. Die Kärntnerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann bis zur Mitte der 1980er-Jahre einen Tischlereibetrieb führte, ist am 30. Juli im Alter von 96 Jahren verstorben, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Von der Friseurlehre zur Tischlermeisterei

Geboren wurde Angela Volautschnig am 7. September 1929 in Lippendorf nahe St. Peter am Wallersberg. Nach ihrer absolvierten Friseurlehre lernte sie den Tischlermeister Siegfried Volautschnig kennen. An der Adresse Rot-Kreuz-Platz 2 in Völkermarkt lenkte sie zusammen mit ihrem Mann den Handwerksbetrieb, ehe sich das Ehepaar Mitte der 1980er-Jahre zurückzog. Ihr Ehemann verstarb bereits im Jahr 1988. Die Verabschiedung von Angela Volautschnig fand bereits am Dienstag in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt statt.