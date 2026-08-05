Noch kein „Brand Aus“: Feuerwehr konnte Waldbrand im Mölltal eindämmen

In steilem Gelände hat die Feuerwehr Flattach-Fragant einen Waldbrand erfolgreich eingedämmt. Polizeihubschrauber und Bundesforste unterstützten die ausdauernden Löscharbeiten aus der Luft und am Boden.

Am gestrigen Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant um 16:48 Uhr zu einem Brand im Freien alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass sich der Brandherd in äußerst steilem und unwegsamem Gelände befindet und eine Zufahrt mit Einsatzfahrzeugen nicht möglich ist. Zur Unterstützung wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ der Flugeinsatzstelle Klagenfurt alarmiert, der Einsatzkräfte mittels Tau zur Brandstelle flog, wo zwei Bäume in Brand standen – wir haben ausführlich berichtet.

Blitzschlag als mögliche Ursache

„Als mögliche Brandursache wird derzeit ein Blitzschlag der vergangenen Tage vermutet. Mit Motorsägen und verschiedenen Handwerkzeugen konnte die Ausbreitung des Feuers eingedämmt werden“, so die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Da sich die Löscharbeiten bis in den Abend zogen, wurde der Einsatz am heutigen Morgen fortgesetzt.

Seit 6 Uhr im Einsatz

Bereits ab 6 Uhr machten sich die Einsatzkräfte erneut auf den Weg zum Brandherd. Ab 7 Uhr unterstützte der Polizeihubschrauber wieder mit dem Absetzen der Mannschaft mittels Tau sowie gezielten Wasserabwürfen zur Bekämpfung der verbliebenen Glutnester. Zusätzlich erhielten die Feuerwehren Unterstützung durch die Österreichischen Bundesforste, die mit sechs Mitarbeitern vor Ort im Einsatz standen und die Arbeiten unterstützten.

©Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant

Noch kein „Brand Aus“

„Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen konnte der Waldbrand unter Kontrolle gebracht und weitestgehend abgelöscht werden. Ein endgültiges Brand Aus kann derzeit jedoch noch nicht gegeben werden, da die immer wieder auftretenden Windböen ein erneutes Aufflammen einzelner Glutnester begünstigen könnten. Die Einsatzstelle wird daher weiterhin kontrolliert und beobachtet“, so die Einsatzkräfte der FF Flattach-Fragant in den sozialen Medien.