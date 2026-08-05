Bis zu 36 Grad und Gewitter: Das erwartet Kärnten am Donnerstag

Der Donnerstag bringt erneute Hitze mit bis zu 36 Grad nach Kärnten. Ab dem Nachmittag können sich vor allem im Norden heftige Gewitter entladen.

Der Donnerstag bringt erneut sehr sonniges und extrem heißes Wetter. Nach einer in den Städten neuerlich warmen Nacht steigen die Temperaturen tagsüber vielerorts auf sehr heiße 32 bis 36 Grad.

Wolkenloser Himmel bis zur Mittagszeit

Bis um die Mittagszeit präsentiert sich der Himmel noch völlig wolkenlos. „Dann entstehen immer mächtigere Quellwolken, besonders in Oberkärnten sowie in den nördlichen Landesteilen muss man am späten Nachmittag und Abend mit zum Teil heftigen Gewittern rechnen“, wissen die Meteorlogen der GeoSphere Austria.

Im Norden und Westen kann es „krachen“

Während es im Norden und Westen krachen kann, bleibt es im Klagenfurter Becken sowie im Lavanttal bei mäßigem Südwind bis zum Abend trocken.