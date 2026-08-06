Diese Mikrobrauereien haben die Kärntner am liebsten

Nun stehen die Sieger des österreichweiten Falstaff Votings 2026 fest - und das sind die beliebtesten Mikrobrauereien in Kärnten.

Das Falstaff-Voting der beliebtesten Mikrobrauereien in Österreich ist geschlagen und das sind die Gewinner in Kärnten.

Das Falstaff-Voting der beliebtesten Mikrobrauereien in Österreich ist geschlagen und das sind die Gewinner in Kärnten.

In Österreich zählt das Bier zur Tradition, besonders vielfältig ist vor allem die Braulandschaft. Neben den großen Brauereien prägen vor allem Mikrobrauereien das Bild der heimischen Bierkultur. Hier kommt es nicht nur auf handwerkliches Können an, sondern auch auf die hochwertigen regionalen Zutaten und die Experimentierfreude.

Bierkultur in Österreich

Jahrhundertealte Traditionen werden mit modernen Techniken und außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen verbunden. Vor allem Mikrobrauereien bereichern die österreichische Braulandschaft und bieten Genießern mehr Vielfalt. Eine Woche lang wurden Mikrobrauereien aus ganz Österreich nominiert und zwei Wochen lang lief das Voting – nun stehen die beliebtesten Mikrobrauerein Kärntens 2026 fest.

Das sind die beliebtesten Mikrobrauereien Kärntens 2026: 1. Malle Biermanufaktur – Villach

2. Bierix – Radenthein

3. Loncium – Kötschach-Mauthen

4. Wimitzbräu – Kraig

5. Shilling Bier – Radenthein