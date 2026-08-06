Kärntner räumt bei Lotto ab: Über 47.000 Euro per Quicktipp geknackt

Am Mittwoch wurde aus dem bisherigen Jackpot bei Lotto “6 aus 45” auch gleich noch ein Doppeljackpot. Ein Kärntner darf dich aber über rund 47.000 Euro freuen.

Mit den Zahlen 8, 23, 31, 32, 34 und 35 hatte niemand bei der Ziehung gerechnet bzw. sie auf einem abgegebenen Tippschein richtig angekreuzt. Damit geht es am Freitag bei der nächsten Bonus-Ziehung um einen Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro. Zusätzlich wird bei der Bonus-Ziehung auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Kärntner darf sich freuen

Zwei Spielteilnehmer konnten sich bei der vergangenen Ziehung über einen Fünfer mit Zusatzzahl als Gewinn freuen. Ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Kärnten mittels Quicktipp gespielt, der zweite auf einem Normalschein in Wien. Beide Gewinner:innen erhalten jeweils etwas mehr als 47.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es dieses Mal weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung einen Sechser. Die Gewinnsumme wurde daher, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 28 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung erhalten somit jeweils etwas mehr als 4.200 Euro. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es 45 LottoPlus Fünfer, die je knapp 3.600 Euro bekommen. Bei der nächsten LottoPlus Runde am Freitag geht es bei beiden LottoPlus Ziehungen um je 80.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es für die Ziehung am Mittwoch sogar zwei Tippscheine mit der richtigen Joker-Kombination gegeben. Allerdings war nur auf einem davon auch das “Ja” zum Joker angekreuzt. Für den Solo-Gewinn gehen nun mehr als 194.000 an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in, die via win2day an der Ziehung teilgenommen hat. Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.