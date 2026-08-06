Nockalmstraße gehört nun zu Österreichs führenden Ausflugszielen

Die Nockalmstraße hat einen steilen Aufstieg geschafft: Als erst dritte Kärntner Attraktion gehört sie nun zu Austrian Leading Sights und fährt damit offiziell in Österreichs erster Ausflugsziel-Liga.

Die Nockalmstraße gehört ab sofort als Vollmitglied zu Austrian Leading Sights, dem Netzwerk führender Sehenswürdigkeiten und Erlebnisziele Österreichs. Nach der Großglockner Hochalpenstraße und Minimundus ist sie erst die dritte Kärntner Attraktion in dieser Runde. Gewürdigt werden damit ihre Erlebnisqualität, ihre touristische Bedeutung und die Verbindung von Natur, Bildung und Genuss. Gaby Schaunig und Sebastian Schuschnig (ÖVP) erklären: „Diese Aufnahme ist eine starke Anerkennung für die Nockalmstraße und zugleich ein wichtiges Signal für die Qualität und Vielfalt des Tourismuslandes Kärnten“.

Mehr als nur Aussicht

Das Land Kärnten begleitet die Entwicklung der Mautstraße als Eigentümer und das bereits seit ihrer Freigabe vor 45 Jahren. Für Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) ist die Mitgliedschaft deshalb auch eine Bestätigung des langfristigen Einsatzes. „Die Nockalmstraße ist weit mehr als eine Panoramastraße – sie ist ein echtes Kärntner Aushängeschild. Sie verbindet unsere beeindruckende Bergwelt mit gelebter Gastfreundschaft und macht die besondere Schönheit der Nockberge unmittelbar erlebbar.“ So wird aus einer Fahrt durch die Berge eine Auszeichnung mit ordentlich Rückenwind.

Kurven mit Klasse

Rund 230.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr auf die Nockalmstraße. Damit zählt sie zu den drei meistbesuchten Ausflugszielen Kärntens und zu den 15 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Auf 34 Kilometern geht es über sanfte Bergkuppen und weite Almen, vorbei an Bergseen und durch die größten Zirbenwälder der Ostalpen. Erlebnisstationen, Ausstellungen, Wandermöglichkeiten und regionale Kulinarik sorgen dafür, dass nicht nur die Straße Kurven hat, sondern auch der Ausflug viele abwechslungsreiche Wendungen nimmt. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig sieht darin außerdem ein starkes Zeichen für alle Beschäftigten und Partnerbetriebe entlang der Strecke.

Gemeinsam stärker

Austrian Leading Sights vereint österreichweit rund 60 ausgewählte Sehenswürdigkeiten und Erlebnisziele. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Gastfreundschaft, neue Ideen und nachhaltige Angebote für Gäste. Für die Nockalmstraße eröffnet die Mitgliedschaft Möglichkeiten zum fachlichen Austausch, für gemeinsame Werbung und für eine stärkere Positionierung im In- und Ausland. Patrick Quatember, Generalsekretär von Austrian Leading Sights, sagt: „Mit ihrer Kombination aus beeindruckender Landschaft, nachhaltigem Naturtourismus, regionaler Wertschöpfung und vielfältigen Freizeitangeboten verkörpert die Nockalmstraße jene Werte, für die Austrian Leading Sights steht“. Die Nockalmstraße nimmt damit nicht nur die nächste Kehre, sondern auch einen festen Platz unter Österreichs führenden Ausflugszielen.