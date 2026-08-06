Gewitter im Anmarsch: Karte zeigt, wo es heute in Kärnten „krachen“ kann

Der Donnerstag brachte Kärnten erneut große Hitze mit Temperaturen von bis zu 36 Grad. Doch bereits ab dem Nachmittag drohen vor allem im Norden heftige Entladungen – wir haben berichtet. Erste Leser aus Villach-Land meldeten schon vor 15 Uhr ein fernes Grollen, woraufhin auch die Unwetterzentrale Österreichs reagierte und mehrere Bezirke auf die rote Warnstufe setzte.

©UWZ Im Westen gilt bereits die „rote“ Warnstufe.

„Besonders in Oberkärnten…“

Bezüglich des weiteren Tagesverlaufs prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria schon am Vortag: „Besonders in Oberkärnten sowie in den nördlichen Landesteilen muss man am späten Nachmittag und Abend mit zum Teil heftigen Gewittern rechnen.“ Laut dem Wetterdienst „Unwetter Österreich“ (UWÖ) bilden sich ab Mittag im gesamten Bergland Regenschauer und Gewitter, die punktuell sehr kräftig ausfallen können. Teile Oberkärntens wurden in der Warnprognose ebenfalls bereits rot eingefärbt.

Große Regenmengen und Hagel

Skywarn Austria stuft zudem den Westen des südlichsten Bundeslandes mit der orangen Warnstufe ein, während Kärnten ab Villach in Gelb ausgewiesen wird. Im Lavanttal geht man hingegen kaum von gewittriger Aktivität aus. Die ausgerufene Warnstufe Orange (Stufe 2 von 4) bedeutet dabei ein erhöhtes Risiko für zahlreiche teils kräftige Gewitter, große Regenmengen in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen von bis zu 4 Zentimetern sowie Sturmböen.