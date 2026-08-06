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Das Bild auf www.5min.at zeigt die Einkaufsnacht in Feldkirchen.
Wir haben die besten Bilder der Veranstaltung für dich zusammengefasst.
Feldkirchen
06/08/2026
Bilderserie

Fotogalerie: Das war die Einkaufsnacht in Feldkirchen

Die Einkaufsnacht in Feldkirchen lockte bei Sommerwetter zahlreiche Besucher an. Modeschauen, Straßenmusik und Angebote der Geschäfte sorgten in der Innenstadt und den Cafés für beste Stimmung. Hier findest du alle Bilder.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Die Einkaufsnacht in Feldkirchen verwandelte die gesamte Innenstadt in eine stimmungsvolle Flaniermeile. Bei herrlichem Sommerwetter strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadt und sorgten bis in die Abendstunden für einen außergewöhnlich großen Andrang.

Bilder zur Veranstaltung

Fotogalerie: Das war die Einkaufsnacht in Feldkirchen
©Egon Rutter

Beste Unterhaltung

Die abwechslungsreichen Modeschauen begeisterten das Publikum mit den neuesten Trends, während Straßenmusiker an vielen Plätzen für beste Unterhaltung und ein besonderes Flair sorgten. Die Geschäfte luden mit attraktiven Angeboten und verlängerten Öffnungszeiten zum entspannten Bummeln und Einkaufen ein. In den Gastgärten und Cafés herrschte reges Treiben, und die ausgezeichnete Stimmung war in der gesamten Innenstadt spürbar.

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