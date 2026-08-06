Nassfeld Inferno erweitert Programm um Ultra-Distanz und Kids-Run

Der Hindernislauf am Nassfeld geht nach seiner erfolgreichen Premiere in die zweite Runde. Am 22. August verwandelt sich die Sonnenalpe erneut in einen anspruchsvollen Parcours für Sportbegeisterte.

Beide Erwachsenen-Bewerbe können wahlweise einzeln oder im Team absolviert werden.

Beide Erwachsenen-Bewerbe können wahlweise einzeln oder im Team absolviert werden.

Der bewährte Hauptbewerb führt über etwa fünf Kilometer und sieben Hindernisse, darunter Klassiker wie Schlammgruben, Reifenparcours und Kletterpassagen. Neu im Programm ist in diesem Jahr das Nassfeld Inferno Ultra, das mit acht Kilometern, 420 Höhenmetern und zehn Hindernissen gezielt besonders ambitionierte Teilnehmer anspricht.

©Cian Baumgartner

Für Einsteiger und Profis

Neben den Herausforderungen für Erwachsene richtet sich das Event erstmals auch an den Nachwuchs. Beim neuen Nassfeld Inferno Kids können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf einer rund 800 Meter langen Strecke mit altersgerechten Hindernissen erste Erfahrungen bei einem Hindernislauf sammeln, die Teilnahme für den Nachwuchs ist kostenlos. Das sportliche Rahmenprogramm ist so ausgelegt, dass sowohl Einsteiger als auch erfahrene Athleten auf ihre Kosten kommen.