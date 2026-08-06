Skip to content
Region auswählen:
/ ©Cian Baumgartner
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein extremes Sportevent.
Beide Erwachsenen-Bewerbe können wahlweise einzeln oder im Team absolviert werden.
Nassfeld
06/08/2026
Sportliches Event

Nassfeld Inferno erweitert Programm um Ultra-Distanz und Kids-Run

Der Hindernislauf am Nassfeld geht nach seiner erfolgreichen Premiere in die zweite Runde. Am 22. August verwandelt sich die Sonnenalpe erneut in einen anspruchsvollen Parcours für Sportbegeisterte.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der bewährte Hauptbewerb führt über etwa fünf Kilometer und sieben Hindernisse, darunter Klassiker wie Schlammgruben, Reifenparcours und Kletterpassagen. Neu im Programm ist in diesem Jahr das Nassfeld Inferno Ultra, das mit acht Kilometern, 420 Höhenmetern und zehn Hindernissen gezielt besonders ambitionierte Teilnehmer anspricht.

Das Bild auf www.5min.at zeigt ein extremes Sportevent.
©Cian Baumgartner

Für Einsteiger und Profis

Neben den Herausforderungen für Erwachsene richtet sich das Event erstmals auch an den Nachwuchs. Beim neuen Nassfeld Inferno Kids können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf einer rund 800 Meter langen Strecke mit altersgerechten Hindernissen erste Erfahrungen bei einem Hindernislauf sammeln, die Teilnahme für den Nachwuchs ist kostenlos. Das sportliche Rahmenprogramm ist so ausgelegt, dass sowohl Einsteiger als auch erfahrene Athleten auf ihre Kosten kommen.

Eckdaten und Programm

  • Datum & Ort: 22. August, Sonnenalpe Nassfeld (Nähe Restaurant NIVIS)

  • Ablauf: Startnummernausgabe ab 9 Uhr / Startschuss ab 13 Uhr

  • Bewerbe: Inferno (5 km / 7 Hindernisse), Ultra (8 km / 420 hm / 10 Hindernisse), Kids (800 m)

  • Hinweis: Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt; anschließende Siegerehrung vor Ort.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at