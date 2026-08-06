Turbulenzen beim Landeanflug: Zwei Verletzte nach Paragleitunfall in Wolfsberg

Ein Tandemgleitschirm geriet kurz vor der Landung in Wolfsberg in einen Windstoß und stürzte aus etwa zehn Metern Höhe ungebremst auf einen Acker. Beide Insassen wurden ins LKH Wolfsberg gebracht.

Ein 39-jähriger Tandem-Pilot aus Klagenfurt war gegen 14:30 Uhr gemeinsam mit einer 36-jährigen Passagierin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gestartet. Der Flug endete wenig später bei der geplanten Landung im Gemeindegebiet von Wolfsberg in einem folgenschweren Zwischenfall.

Von Windstoß erfasst

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, setzte der Pilot gegen 15 Uhr auf einem dortigen Paragleitlandeplatz zur Landung an. Kurz vor dem Aufsetzen erfasste ein Windstoß den Schirm und zog das Fluggerät noch einmal in die Höhe. In rund zehn Metern Höhe klappte der Tandemschirm schließlich nach links weg, woraufhin die beiden Insassen ungebremst im freien Fall auf einem Acker aufschlugen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Sowohl der Pilot als auch seine Mitfliegerin erlitten bei dem Absturz Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sind laut Polizei noch weitere Erhebungen erforderlich.