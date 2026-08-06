Verletzt: Kind (7) in Wolfsberg von Fahrzeug erfasst

Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstag in Lavamünd hinter einem Sichtschutz auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Pkw erfasst worden. Er wurde nach der Erstversorgung ins ELKI Klagenfurt gebracht.

Eine 42-jährige Frau aus Slowenien war am Donnerstag gegen 15:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Lavamünder Bundesstraße (B 80) in der Gemeinde Lavamünd im Bezirk Wolfsberg unterwegs. Sie fuhr durch das Ortsgebiet in nördliche Richtung, als sich ein Verkehrsunfall ereignete.

Kind überquerte Straße

Ein siebenjähriger Junge aus dem Bezirk Wolfsberg wollte unerwartet die Straße überqueren. „Er lief hinter einem Sichtschutz hervor und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Der Bub wurde vom Pkw gestreift und kam neben der Fahrbahn zu liegen“, so die Beamten der Polizei Kärnten.

Verletzungen unbestimmten Grades

Nach der Erstversorgung vor Ort brachte die Rettung das Kind mit Verletzungen unbestimmten Grades ins ELKI Klagenfurt. Ein bei der Fahrzeuglenkerin durchgeführter Alkomatentest verlief negativ, zudem entstand am Pkw kein Sachschaden.