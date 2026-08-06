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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand.
Ein Wirtschaftsgebäude steht in Brand.
Feldkirchen
06/08/2026
Aktuell
Update-Artikel

„Was ist da los…“: Rauchwolke über Feldkirchen gesichtet

Ein Wirtschaftsgebäude brennt aktuell in St. Nikolai bei Feldkirchen: Die Feuerwehr ist im Einsatz. Ob das vorherige Gewitter und ein Blitzeinschlag die Ursache waren, ist noch unbestätigt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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„Wisst ihr, warum es in Feldkirchen brennt?“ Mit diesen Worten wandte sich am Abend eine Leserin an die Redaktion. Vonseiten der Feuerwehr Feldkirchen wurde gegenüber 5 Minuten bestätigt, dass ein Wirtschaftsgebäude in St. Nikolai bei Feldkirchen in Brand steht. Ob der Brand möglicherweise mit einem Blitzeinschlag zu tun hat? „Es ist ein Gewitter zu dem besagten Zeitpunkt gewesen, ob es tatsächlich ein Blitzeinschlag war, können wir noch nicht bestätigen“, so die Feuerwehr. Der Einsatz läuft.

Update: Brand unter Kontrolle

Wie gegenüber der Redaktion am Abend erklärt wurde, befindet sich der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Das Bild zeigt einen Gebäudebrand auf www.5min.at.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 20:16 Uhr aktualisiert
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