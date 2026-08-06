Stürmische Böen und Blitzeinschläge: Gewitter trafen Kärnten

In Teilen Kärntens ging es mit stürmischen Böen und Blitzen kräftig zur Sache. Es wird zudem vermutet, dass ein Blitzeinschlag ein Wirtschaftsgebäude im Bezirk Feldkirchen in Brand gesteckt hat.

Ab dem Nachmittag steuerten teils kräftige Gewitter auf Kärnten zu – wir haben berichtet. Teile Oberkärntens wurden in der Warnprognose ebenfalls am Vortag schon rot eingefärbt, andere Teile im Westen hingegen mit der Warnfarbe Orange oder Gelb.

Kräftige Sturmböen in Villach-Land

Wie mehrere Leser der Redaktion meldeten, zogen teils kräftige Windböen durch Teile von Villach-Land. Auch auf den Handys kamen Warnmeldungen rein, welche eine Dauer des stürmischen Wetters auf etwa zwei Stunden eingrenzten.

©Leserin

Zahlreiche Blitze am Himmel

Ein weiterer Leser stellte der Redaktion Bilder zur Verfügung, welche Blitze über Klagenfurt zeigen. Auch am Abend wurde ein Blitz noch einmal zum Thema: Ein Stall fing im Bezirk Feldkirchen Feuer – zur selben Zeit zog ein Gewitter über St. Nikolai bei Feldkirchen. Gegenüber 5 Minuten konnte seitens der Feuerwehr eine Brandauslösung des Stalls, welcher in Vollbrand steht, durch einen Blitz nicht ausgeschlossen werden.

©Günther Mallweger