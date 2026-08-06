Familie aus den Niederlanden überschlug sich in Kärntner Wald

Ein schwerer Unfall hat sich bei Millstatt ereignet. Eine Familie aus den Niederlanden stürzte mit ihrem Auto einen Hang hinab. Alle vier Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Absturz kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen.

Nach dem Absturz kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 16 Uhr in Kärnten ereignet. Eine vierköpfige Familie aus den Niederlanden war mit ihrem Auto auf der Bergstraße oberhalb von Millstatt auf die Roßschusteralm unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich von der Fahrbahn abkam und den Hang hinabstürzte. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend kurz vor einer Baumgruppe zum Stehen. Da das Fahrzeug mit einem automatischen eCall-Notrufsystem ausgestattet war, wurde unmittelbar nach dem Unfall automatisch eine Alarmierung der Einsatzkräfte ausgelöst.

Rettungshubschrauber angefordert

Bei dem Absturz wurden alle vier Insassen verletzt. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste eine Frau nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das nächstgelegene Krankenhaus geflogen werden. Die drei weiteren Familienmitglieder wurden vom Rettungsdienst im Rettungswagen abtransportiert.

©Bergrettung Spittal/Drau-Stockenboi

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz: Neben der Besatzung des RK 1 und der Bergrettung Spittal/Drau-Stockenboi standen insgesamt vier umliegende Feuerwehren für die Bergungs- und Sicherungsarbeiten bereit.

Polizei berichtet von Bremsversagen

Auch die Polizei berichtet inzwischen vom Vorfall: „Beim Annähern an eine scharfe Rechtskurve versuchte der 59-Jährige das Fahrzeug abzubremsen. Nach seinen Angaben zeigte die Bremsanlage jedoch keine ausreichende Bremswirkung mehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass während der gesamten Talfahrt die Betriebsbremse nahezu durchgehend betätigt wurde. Dadurch dürfte es zu einer thermischen Überlastung der Bremsanlage (sogenanntes Bremsfading) gekommen sein, wodurch die Bremswirkung infolge der starken Hitzeentwicklung erheblich nachließ“, schildern die Beamten.

©Feuerwehr Millstatt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 23:46 Uhr aktualisiert