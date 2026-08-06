Drei Kinder bei Unwetter am Millstätter See aus dem Wasser gerettet

Ein starkes Sturmtief mit Gewitter am Millstätter See führte am Abend zu einer Kontrollfahrt der Polizei im Zuge des Bootsdienstes zur Überprüfung der Sturmwarnung.

Gegen 17:10 Uhr bemerkte die Bootsstreife auf Höhe Millstatt drei Kinder auf einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP), die sich bei hohem Wellengang etwa 50 Meter vom Ufer entfernt befanden. Unmittelbar nach der Wahrnehmung wurden die Kinder von einer plötzlichen Sturmböe ins Wasser geschleudert, woraufhin das SUP davongeflogen ist.

Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren

„Nach kurzer einsatzmäßiger Zufahrt konnten die Kinder (8 bis 14 Jahre alt) ohne Schwimmwesten unter schwierigsten Verhältnissen mittels Gurtretter bzw. mit Hilfe eines Polizisten, der sich sofort ins Wasser begab um ein Ertrinken des jüngsten Kindes zu verhindern, aus dem Wasser geborgen“, berichtet die Polizei.

Kinder wurden ans Ufer gebracht

Nachdem die Kinder ins Innere des Bootes verbracht worden waren, barg die Besatzung auch das weggetriebene SUP. Das Board und die Kinder wurden anschließend gemeinsam ans Ufer gebracht und dort anwesenden Personen übergeben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.