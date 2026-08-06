„Besonders bleibt in Erinnerung…“: Fußballverein trauert um Mitglied (58)

Der SV Dolomit Eberstein trauert um seinen ehemaligen Spieler, Trainer und Freund Klaus Rainer. Der 58-Jährige war genau jener Fußgänger, der erst vor wenigen Tagen in der Nacht auf Samstag beim Überqueren der Gailtal Straße von einem Auto erfasst worden war und kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag.

Führungsspieler und absoluter Publikumsliebling

Rainer wechselte im Jahr 1989 von Wietersdorf nach Eberstein. „Er war nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern von der ersten Sekunde an ein echter Führungsspieler und absoluter Publikumsliebling“, so der Sportklub. Mit seinen Toren führte er den Verein als Torschützenkönig zum unvergesslichen Aufstieg im Jahr 1990. „Besonders stark bleibt in Erinnerung, dass er während seiner Zeit beim SVE nicht nur als wichtiger Spieler der Kampfmannschaft voranging, sondern gleichzeitig auch als unglaublich cooler Nachwuchs-Trainer im Einsatz war. Die Kids haben zu ihm aufgesehen und er gab seine Leidenschaft für den Fußball mit genau dieser lockeren und begeisternden Art an unsere Jugend weiter“, so der Verein.

Liebevolle und zutiefst hilfsbereite Art

Was Klaus aber laut dem Verein für immer unsterblich macht, war sein unersetzbarer Charakter: „Seine begeisterte, liebevolle und zutiefst hilfsbereite Art hat jeden von uns berührt“, heißt es abschließend.