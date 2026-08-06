Durstgefühl beim Wandern: Wie sicher ist Gebirgswasser eigentlich?

Für viele Menschen gehört der Schluck aus einer Bergquelle fest zum Naturerlebnis, doch selbst scheinbar kristallklares Wasser kann durch Weidetiere, menschliche Einflüsse oder natürliche Gesteinsstoffe belastet sein.

Dass die Gefahr keineswegs rein theoretisch ist, zeigte sich zuletzt in den Belluneser Dolomiten, wo der Schluck aus einem Bergsee im Verdacht stand, einen Rettungseinsatz für einen 20-jährigen Wanderer aus Österreich ausgelöst zu haben – wir berichteten. Leopold Füreder, Limnologe bei den Naturfreunden Österreich, erläutert, wann Gebirgswasser getrunken werden kann und welche Warnsignale ernst zu nehmen sind.

„…würde ich grundsätzlich trinken“

„Klares und geruchsfreies Gebirgswasser würde ich grundsätzlich trinken“, erklärt Füreder. Eine entscheidende Voraussetzung ist jedoch, dass sich im Einzugsgebiet keine Weidetiere befinden und keine anderen Belastungsquellen erkennbar sind. Von Wasser mit auffälligem Geruch, Verfärbungen, Schaumbildung oder ungewöhnlicher Trübung rät der Experte konsequent ab. Besonders durch intensive Weidehaltung gelangen Keime aus Tierkot in Quellen und Bäche. Auch die Witterung spielt eine Rolle: Während Starkregen Sedimente und Stoffe in die Gewässer schwemmt, können sich vorhandene Belastungen bei längerer Trockenheit stärker konzentrieren.

Was ist bei fließendem Wasser anders? Fließendes Wasser ist stehendem grundsätzlich vorzuziehen, da durch die Bewegung Sauerstoff eingetragen, organisches Material abtransportiert und das Wasser laufend erneuert wird. Eine Garantie für einwandfreie Trinkwasserqualität ist dies jedoch nicht, denn auch vollkommen klares Wasser kann mit Keimen oder natürlichen Spurenelementen belastet sein.

Appell am Berg

Wer unterwegs also Durst bekommt, sollte zuerst prüfen, ob in der Gruppe noch Trinkwasservorräte vorhanden sind. Wird Wasser aus einer Quelle oder einem Gebirgsbach entnommen, gilt es, das Umfeld und das Einzugsgebiet genau zu beobachten, das Wasser vorsichtig zu probieren und nur kleine Mengen zu trinken. Füreder appelliert zudem an die Verantwortung der Bergsportlerinnen und Bergsportler, da kleine Quellen und alpine Gewässer empfindliche Lebensräume darstellen, die weder verschmutzt noch durch Herumwaten oder unnötiges Betreten beeinträchtigt werden sollten. Der Schutz dieser Gewässer gewinnt durch den Klimawandel weiter an Bedeutung, da Hitze, Trockenperioden, Starkregen, Gletscherschmelze und auftauender Permafrost die Wasserführung und -qualität verändern, während Wasserentnahmen, Verbauungen und die touristische Nutzung den Druck auf die Ökosysteme zusätzlich erhöhen.