Schauer, Gewitter und kühler: So gestaltet sich das Wetter am Freitag in Kärnten

In Kärnten kühlt es am Freitag zwar leicht ab, am Nachmittag drohen jedoch flächendeckend Schauer und Gewitter.

Am Freitag stellt sich das Wetter in Kärnten um, am Nachmittag und Abend muss auch im Klagenfurter Becken mit Gewittern gerechnet werden.

Am Freitag stellt sich das Wetter in Kärnten um, am Nachmittag und Abend muss auch im Klagenfurter Becken mit Gewittern gerechnet werden.

Kärnten steht am Freitag ein wechselhafter und spürbar kühlerer Tag bevor. Bereits am Morgen startet das Wetter in der Region mit stärkerer Bewölkung und einzelnen Regenschauern. Auch wenn die Wolkendecke im Laufe des Tages vorübergehend etwas auflockert und der Sonne Platz macht, bilden sich daraufhin rasch wieder neue Quellwolken.

Schauer und Gewitter

Im weiteren Tagesverlauf verschärft sich die Wetterlage deutlich. „Der Nachmittag und Abend dürften dann recht verbreitet Schauer und Gewitter bringen. Zum Abend hin könnten die Gewitter dann auch auf das Klagenfurter Becken übergreifen“ ,ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

25 bis 29 Grad

Trotz der abkühlenden Tendenz bleibt die Luftmasse nicht kalt. Die Temperaturen erreichen zwar meist die 30 Grad Marke nicht mehr, es bleibt aber mit 25 bis 29 Grad warm und es wird deutlich schwüler als zuletzt.