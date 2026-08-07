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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und ein Messer
Gestern wurde gegen ein 16-Jährigen in Klagenfurt ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgeprochen.
Klagenfurt
07/08/2026
Polizeieinsatz

Streit eskaliert: Teenie (16) soll Mutter mit dem Umbringen bedroht haben

In Klagenfurt kam es gestern Nachmittag zu einem Polizeieinsatz, da ein Familienstreit aus dem Ruder lief. Ein 16-Jähriger soll seine eigene Mutter mit dem Umbringen bedroht haben.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei um 16.50 Uhr verständigt, da eine Frau mit einem Messer bedroht werden soll. Am Einsatzort konnten ein 16-jähriger sowie dessen 54-jährige Mutter angetroffen werden – die Situation bereits beruhigt.

Küchenmesser vorgehalten

Im Zuge einer kurzen Sachverhaltsklärung konnte eruiert werden, dass der 16-jährige dessen Mutter zuvor mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht habe. Aufgrund der erfolgten Gefahrenanalyse wurde gestern um 17.15 Uhr ein Betretungs- & Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Angezeigten ausgesprochen, teilt die Polizei mit.

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