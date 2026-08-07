Streit eskaliert: Teenie (16) soll Mutter mit dem Umbringen bedroht haben

In Klagenfurt kam es gestern Nachmittag zu einem Polizeieinsatz, da ein Familienstreit aus dem Ruder lief. Ein 16-Jähriger soll seine eigene Mutter mit dem Umbringen bedroht haben.

Gestern wurde gegen ein 16-Jährigen in Klagenfurt ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgeprochen.

Gestern wurde gegen ein 16-Jährigen in Klagenfurt ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgeprochen.

Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei um 16.50 Uhr verständigt, da eine Frau mit einem Messer bedroht werden soll. Am Einsatzort konnten ein 16-jähriger sowie dessen 54-jährige Mutter angetroffen werden – die Situation bereits beruhigt.

Küchenmesser vorgehalten

Im Zuge einer kurzen Sachverhaltsklärung konnte eruiert werden, dass der 16-jährige dessen Mutter zuvor mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht habe. Aufgrund der erfolgten Gefahrenanalyse wurde gestern um 17.15 Uhr ein Betretungs- & Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Angezeigten ausgesprochen, teilt die Polizei mit.