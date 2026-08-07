Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Glanhofen
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand.
Gestern geriet ein Wirtschaftsgebäude in Feldkirchen in Vollbrand.
Feldkirchen
07/08/2026
Großeinsatz

Stall in Vollbrand: Zwei Kälber starben in den Flammen

Unzählige Einsatzkräfte standen gestern in Feldkirchen im Löscheinsatz. Leider verendeten zwei Kälber in den Flammen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie bereits gestern berichtet, geriet gegen 17.30 Uhr geriet ein Wirtschaftsgebäude in Feldkirchen in Kärnten in Brand. Beim Eintreffen der erhebenden Streifen stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand.

127 Einsatzkräfte vor Ort

Die Löscharbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Glanhofen, Ossiach, Feldkirchen, St. Martin, Radweg und Waiern mit 16 Fahrzeugen und 127 Einsatzkräften durchgeführt. Die in der Stallung befindlichen Tiere begaben sich aus Eigenem auf die angrenzende Weide. „Zwei Kälber, welche sich in einer Box befanden, verendeten in den Flammen“, teilt die Kärntner Polizei mit.

Zwei Feuerwehren hielten Brandwache

„Brand aus“ erfolgte um 20.50 Uhr. Auf Grund der Glutnester in den Heuballen wird von den FF Glanhofen und Radweg Feuerwache gehalten. Für die L 47 (Ossiacher-Tauern-Straße) bestand während der Löscharbeiten eine Totalsperre. Die erforderlichen Verständigungen wurden durchgeführt. Erhebungen nach der Brandursache werden geführt, so die Beamten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at