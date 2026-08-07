Drogen und Alkohol: 23 Führerscheine in einer Nacht gezupft

Vom gestrigen Donnerstag auf den heutigen Freitag hat wieder ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Drogen und Alkohol am Steuer stattgefunden.

Die Kärntner Polizei hat vergangene Woche wieder Alkohol- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Die Kärntner Polizei hat vergangene Woche wieder Alkohol- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Immer wieder werden unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten (LPD) Schwerpunkte gegen Drogen und Alkohol am Steuer durchgeführt. So auch gestern Nacht. Im Zuge dessen kam es zu mehreren Führerscheinabnahmen.

Kärntner Polizei stoppt Lenker

Insgesamt wurden 18 Führerscheine wegen Lenken eines KFZ unter Alkoholeinfluss und fünf Führerscheine aufgrund von Drogeneinfluss abgenommen. Zudem wurden 13 Minderalkoholisierungen festgestellt, wie die Polizei mitteilt. Doch das war noch nicht alles.

Weitere Übertretungen und Organmandate

Es wurden außerdem insgesamt 289 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt und 340 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben, informieren die Beamten abschließend.