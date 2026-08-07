Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: BMI/KK & BMI/Gerd PACHAUER
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle und einen Alkomaten.
Die Kärntner Polizei hat vergangene Woche wieder Alkohol- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.
Kärnten
07/08/2026
Polizeikontrollen

Drogen und Alkohol: 23 Führerscheine in einer Nacht gezupft

Vom gestrigen Donnerstag auf den heutigen Freitag hat wieder ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Drogen und Alkohol am Steuer stattgefunden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Immer wieder werden unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten (LPD) Schwerpunkte gegen Drogen und Alkohol am Steuer durchgeführt. So auch gestern Nacht. Im Zuge dessen kam es zu mehreren Führerscheinabnahmen.

Kärntner Polizei stoppt Lenker

Insgesamt wurden 18 Führerscheine wegen Lenken eines KFZ unter Alkoholeinfluss und fünf Führerscheine aufgrund von Drogeneinfluss abgenommen. Zudem wurden 13 Minderalkoholisierungen festgestellt, wie die Polizei mitteilt. Doch das war noch nicht alles.

Weitere Übertretungen und Organmandate

Es wurden außerdem insgesamt 289 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt und 340 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben, informieren die Beamten abschließend.

Trinkst du Alkohol, wenn du noch mit dem Auto fahren musst?

Ein oder zwei Gläser gehen schon
Nein, ich bleibe komplett nüchtern
Promillegrenze? Noch nie gehört.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at