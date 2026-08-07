Unwettervorwarnung für Kärnten: Wo heute Gewitter und Regen möglich sind

Die Hitze in Kärnten klingt weiterhin nicht ab, dazu kamen bereits Unwetter. Heute müssen wir in Kärnten ersten Prognosen zufolge zwar nicht mit schweren Gewittern rechnen, dennoch kann es punktuell krachen und schütten.

Der Sommer hat in Österreich schon so einige Rekorde gebrochen. Die derzeitige Hitzewelle lässt uns alle schwitzen, sie bricht auch weiterhin nicht ab, hinzu kommen immer wieder Unwetter. Was uns heute und auch am Wochenende vor allem in Kärnten erwartet, erfährst du hier.

Freitag in Kärnten: gelbe Unwettervorwarnung

Vor allem gestern gingen in Kärnten stärkere Gewitter nieder – wir haben berichtet. Laut Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der Geosphere Austria, haben wir für den heutigen Freitag keine schweren Gewitter zu erwarten, doch es gilt eine „Unwettervorwarnung“ und zwar mit der Stufe „Gelb“. Wie es vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt, gilt für Kärnten eine gelbe Unwetterwarnung, doch sind Teile der Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg orange markiert.

©Österreichische Unwetterzentrale uwz.at Laut der Österreichischen Unwetterzentrale gilt für den Großteil Kärntens die „gelbe“ Warnung und nur vereinzelt in Wolfsberg und Völkermarkt die „orange“.

„Sommer-Gewitter-Tag“ in Kärnten

„Heute wird vor allem im Westen und Norden des Landes ein typischer Sommer-Gewitter-Tag, wo wir ab dem späten Nachmittag etwas Gewittertätigkeit erwarten könnten, punktuell kann es auch mal kräftig schütten, doch wir haben keine große oder schwere Unwetterwarnung im Westen oder Norden zu erwarten“, teilt Hohenwarter im Gespräch mit 5 Minuten weiter mit.

Verbreiter Regen in die Nacht hinein im Klagenfurter Becken

Auch im Klagenfurter Becken könnte es am Abend bzw. in die Nacht hinein dann verbreiteter regnen. „Punktuell kann es auch richtig schütten, aber es wird eher regnen“, so der Meteorologe und weiter: „Es soll dann auch etwas flächendeckender in die Nacht hinein regnen.“ Erwartet wird der Regen in Klagenfurt, beim Klopeiner See und bei Völkermarkt. Doch viel wird es wohl nicht sein. Laut Hohenwarter findet eher eine oberflächliche Anfeuchtung statt.

So wird das Wetter am Wochenende in Kärnten

Das Wochenende wird vormittags meist sonnig, am Nachmittag kann dann etwas Quellbewölkung auftreten. Wie Hohenwarter betont, haben wir keine sonderliche Gewittertätigkeit zu erwarten. Der Samstag wird moderat mit Höchstwerten knapp unter 30 Grad. Am Sonntag wird es verbreitet über 30 Grad haben, erwarten dürfen wir einen heißen Hochsommertag. „Einzelne Regenschauer oder schwache Gewitter sind über den Bergen möglich“, teilt der Wetterexperte abschließend im Gespräch mit 5 Minuten mit.