Waldbrand in den Karawanken: „Sehen teilweise schon die Rauchschwaden“

5-Minuten-Leser wandten sich an die Redaktion mit den Worten: "Gleich hinter Gödersdorf auf der slowenischen Seite brennt der Wald. Wir sehen teilweise schon die Rauchschwaden." Wir haben uns schlau gemacht.

Derzeit findet ein Löscheinsatz in den Karawanken bei Kranjska Gora statt - 5-Minuten-Leser sahen die Rauchschwaden.

Derzeit findet ein Löscheinsatz in den Karawanken bei Kranjska Gora statt - 5-Minuten-Leser sahen die Rauchschwaden.

Die Kärntner wurden auf die Rauchschwaden aber auch auf die slowenischen Löschflugzeuge aufmerksam, da sie ihnen zufolge, teils über Gödersdorf fliegen würden. Laut Informationen der Gemeinde Kranjska Gora, geriet ein Waldstück in den Karawanken in Brand.

Brand wird mit Hubschraubern bekämpft

Der Brand ist genauer gesagt in Srednji vrh. „Das Feuer brennt in unwegsamen Gelände, weshalb wir Besucher bitten, sich nicht im weiteren Brandgebiet in den Karawanken aufzuhalten, da die Brandbekämpfung mit Hubschraubern und Löschflugzeugen vom Typ Air Tractor im Gange ist“, heißt es vonseiten der Gemeinde online.

Wasser aus Jasna See

Aus dem Jasna See wird mittels Hubschrauber Wasser abgeschöpft, um so die Löscharbeiten zu unterstützen. „Daher bitten wir alle Besucher, den Wassereinzugs-Korridor nicht zu betreten und die Anweisungen der Feuerwehr zu befolgen“, appelliert die Gemeinde.