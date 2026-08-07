Kärntner Gemeinde trauert um Priester: „Hat viele auf ihrem Glaubensweg begleitet“

Ein langjähriger Vikar und Katechet von St. Veit an Glan ist nicht mehr. Johann "Hans" Fercher ist am 5. August 2026 verstorben.

„Mit Trauer haben wir erfahren, dass Vikar Johann Fercher am Mittwoch, dem 5. August 2026, im 86. Lebensjahr verstorben ist“, schreibt die Stadtpfarre St. Veit online. Er hat seine Augen nun für immer geschlossen.

Große Trauer um langjährigen Kärntner Priester

Jahrelang war er in St. Veit an der Glan als Vikar und Katechet tätig. Auch in der Pfarre Meiselding war er ein gern gesehener Zelebrant und hatte stets einen Witz auf den Lippen, wird mitgeteilt. „Mit großem Engagement hat er den Glauben verkündet und viele Menschen auf ihrem Glaubensweg begleitet“, heißt es weiter.

Verabschiedung mit rührenden Worten

Die Stadtpfarre verabschiedet sich mit rührenden Worten: „Wir danken ihm von Herzen für seinen treuen Dienst in unseren Pfarrgemeinden und empfehlen ihn der barmherzigen Liebe Gottes. Möge der Herr ihm das ewige Leben schenken und ihn in seinen himmlischen Frieden aufnehmen.“