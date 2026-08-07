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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen brennenden Mähdrescher.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Brückl und St. Filippen brachten den Mähdrescherbrand rasch unter Kontrolle.
Brückl
07/08/2026
Feuerwehreinsatz

Mähdrescherbrand in Brückl: Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres

Die FF Brückl wurde gestern zum zweiten Mähdrescherbrand des Jahres alarmiert. Zusammen mit der FF St. Filippen verhinderte die Wehr einen höheren Sachschaden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Gestern wurden die Einsatzkräfte der FF Brückl unter dem Stichwort „Sirenenalarm – B3: Brand eines Mähdreschers“ bereits zum zweiten Mähdrescherbrand in diesem Jahr alarmiert. Neben den örtlichen Kräften standen dabei auch die FF St. Filippen sowie die Polizeiinspektion Brückl im Einsatz.

Brand rasch unter Kontrolle

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften vor Ort, das Feuer rasch einzudämmen. „Dank des raschen und koordinierten Eingreifens aller Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden“, schildert die Wehr nach dem Einsatz in den sozialen Medien.

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