Mähdrescherbrand in Brückl: Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres

Die FF Brückl wurde gestern zum zweiten Mähdrescherbrand des Jahres alarmiert. Zusammen mit der FF St. Filippen verhinderte die Wehr einen höheren Sachschaden.

Gestern wurden die Einsatzkräfte der FF Brückl unter dem Stichwort „Sirenenalarm – B3: Brand eines Mähdreschers“ bereits zum zweiten Mähdrescherbrand in diesem Jahr alarmiert. Neben den örtlichen Kräften standen dabei auch die FF St. Filippen sowie die Polizeiinspektion Brückl im Einsatz.

Brand rasch unter Kontrolle

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften vor Ort, das Feuer rasch einzudämmen. „Dank des raschen und koordinierten Eingreifens aller Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden“, schildert die Wehr nach dem Einsatz in den sozialen Medien.