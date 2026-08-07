„Rote“ Wetterwarnstufe für Kärnten: Diese Bezirke sind betroffen

Die Hitze in Kärnten bleibt erhalten, dazu kamen bereits gestern Unwetter hinzu. Auch heute muss man in Kärnten ersten Prognosen zufolge zwar nicht mit schweren Gewittern rechnen, dennoch kann es punktuell krachen und schütten.

Vor allem gestern gingen in Kärnten teils stärkere Gewitter nieder. Laut Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der Geosphere Austria, sind für den heutigen Freitag allerdings keine schweren Wetterlagen in Kärnten zu erwarten, doch es gilt eine Unwettervorwarnung.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen? Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach. Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei. Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände. Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mehrere Bezirke betroffen

Am Nachmittag haben bereits erste Gewitter Teile der Obersteiermark, Tirol, Oberkärnten und Salzburg erreicht. In Osttirol sowie drei Kärntner Bezirken – darunter die oberen Bereiche von Spittal an der Drau, St. Veit an der Glan und Wolfsberg – sind Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen aus aktueller Sicht der Unwetterzentrale Österreich (UWZ) möglich, diese färben die besagten Bezirke bereits mit der „roten“ Warnstufe ein.

©UWZ

Flächendeckender Regen

Am Nachmittag wird vor allem im Westen und Norden des Landes ein typischer Sommer-Gewitter-Tag erwartet. Hohenwarter teilte am Vormittag im Gespräch mit 5 Minuten weiter mit, dass ab dem späten Nachmittag etwas mehr Gewittertätigkeit zu erwarten ist. „Punktuell kann es auch richtig schütten, aber es wird eher regnen“, so der Meteorologe und weiter: „Es soll dann auch etwas flächendeckender in die Nacht hinein regnen.“