Rauchentwicklung in Kärntner Kraftwerksgebäude: Feuerwehr alarmiert

Die Feuerwehr Stein im Jauntal musste gestern Abend nach Seidendorf ausrücken. Ein verschmortes Kabel löste in einem Kraftwerksgebäude eine Rauchentwicklung aus und aktivierte die Brandmeldeanlage.

Ein verschmortes Kabel führte im Kraftwerksgebäude zu einer leichten Rauchentwicklung.

Ein verschmortes Kabel führte im Kraftwerksgebäude zu einer leichten Rauchentwicklung.

Ein Alarm wegen einer Brandmeldeanlage führte die Feuerwehr Stein im Jauntal gestern gegen 20:15 Uhr nach Seidendorf. „Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine Rauchentwicklung in einem Kraftwerksgebäude“, teilte die Feuerwehr mit.

Leichte Rauchentwicklung

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung fest und verständigten umgehend den Betreiber, welcher wenig später am Einsatzort eintraf. Während ein Atemschutztrupp das Gebäude durchsuchte und keinen Brand feststellen konnte, wurde das Objekt belüftet.

Kabel als Ursache

„Nach der Entrauchung kontrollierte ein Techniker des Betreibers die Anlage. Als Ursache der Rauchentwicklung konnte schließlich ein verschmortes Kabel festgestellt werden“, hieß es seitens der Wehr in den sozialen Medien. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 16:50 Uhr aktualisiert