Hauseigentümer hörte lauten Knall, dann stand Garage in Brand

Am Freitag kam es gegen 10:55 Uhr im Bezirk Völkermarkt zu einem Vorfall, bei dem eine Photovoltaikanlage in einer an ein Wohngebäude angebauten Garage in Brand geriet.

Unmittelbar vor dem Ausbruch nahm der Hauseigentümer eine explosionsartige Geräuschentwicklung wahr. Nachdem er das Feuer in der Garage bemerkte, leitete er unverzüglich einen ersten Löschversuch mit einem Handfeuerlöscher ein.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Über die nachfolgende Alarmierung und den Großeinsatz berichteten die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten: „Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Untermitterdorf, Ruden und Rinkenberg führten in weiterer Folge die Löscharbeiten durch. Insgesamt standen 40 Einsatzkräfte mit fünf Einsatzfahrzeugen im Einsatz.“

Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung

Das Brandgeschehen führte zu einer erheblichen Verrußung der Garage sowie zu schweren Beschädigungen an Kabelverbindungen und weiteren Teilen der elektrischen Anlage. Zudem musste eine Person aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.