Nach Werbeanzeige: 71-Jähriger verliert sechsstellige Summe

Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau stieß auf eine Werbeanzeige mit prominenten Personen. Wenig später folgten Anrufe, Druck und zahlreiche Überweisungen - der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Begonnen hat der Fall laut Polizei mit einer betrügerischen Werbeeinschaltung. Darin wurden vermeintliche Geldanlagen mit prominenten Personen beworben. Der 71-Jährige dürfte dadurch auf die bislang unbekannte Täterschaft aufmerksam geworden sein. Der Anlagebetrug erstreckte sich von Juli 2026 bis zum 7. August 2026.

Anruf am Folgetag

Bereits am darauffolgenden Tag nahm die Täterschaft telefonisch Kontakt mit dem Mann auf. Sie gab sich als Anlageberater aus. Danach folgte eine intensive Kommunikation über mehrere Telefonnummern und einen Messengerdienst. Schließlich überzeugte die Täterschaft den 71-Jährigen, ihr vollständigen Zugriff auf seinen Rechner zu gewähren.

Druck bei Zahlungen

In weiterer Folge wurden Überweisungen in zweistelliger Anzahl durchgeführt. Dabei setzte die Täterschaft den Mann laut Polizei unter Druck. Er wurde dazu veranlasst, die Transaktionen mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung zu bestätigen. Ein Teil des Geldes ging auf ausländische Konten, andere Beträge auf Konten, über die das Geld anschließend in Kryptowährungen umgewandelt werden konnte.

Hoher Schaden

„Dem 71-Jährigen entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Eine genaue Schadenssumme geht aus den Angaben der Polizei nicht hervor. Die Täterschaft ist bislang unbekannt. Auch weitere Angaben zu den unbekannten Tätern enthält die Mitteilung nicht.