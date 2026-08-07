Schwerer Unfall in Kärnten: Überholvorgang löste Kettenreaktion aus

Ein schwerer Unfall auf der B100 bei Berg im Drautal forderte am Freitag mehrere Verletzte. Ein Motorradfahrer übersah beim Überholen ein entgegenkommendes Auto.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 14:20 Uhr auf der B100 im Freilandgebiet von Berg im Drautal im Bezirk Spittal an der Drau ereignet. Ein 24-jähriger Motorradfahrer war dort in Richtung Greifenburg unterwegs und hatte bereits mehrere Autos überholt. Als er hinter einem Sattelzug zu einem weiteren Überholmanöver ansetzte, übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Mannes. Der Motorradlenker prallte frontal gegen die linke Front des Autos, wurde über die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Sein Motorrad flog rund zehn Meter weit in eine angrenzende Wiese.

Biker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Durch die Wucht der Kollision geriet der PKW des 33-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen das Fahrzeug eines 58-jährigen Mannes, der in Richtung Greifenburg unterwegs war. Der 24-jährige Biker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

„Der 33-jährige PKW-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Seine 34-jährige Beifahrerin wurde zur Kontrolle mit dem Notarzthubschrauber ARA3 in das LKH Villach geflogen. Der 58-jährige PKW-Lenker wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Straße eine Stunde gesperrt

An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Alkomattests bei allen Fahrern verliefen negativ. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten blieb die B100 bis 15:10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Vor Ort standen die Polizei, der Rettungsdienst, zwei First Responder, die Freiwillige Feuerwehr Berg im Drautal sowie die Notarzthubschrauber C7 und ARA3 im Einsatz.