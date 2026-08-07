30 Grad und drückende Hitze: So gestaltet sich das Wetter am Samstag in Kärnten

Am Samstag erwartet Kärnten überwiegend warmes Wetter. Trotz Quellwolken über den Bergen bleibt es im Klagenfurter Becken und den Tälern trocken.

Am Samstag setzt sich die drückende Hitze weiter fort. Zu Tagesbeginn klingen die letzten Schauer im östlichen Teil des Bundeslandes rasch ab, woraufhin sich die Sonne durchsetzt.

Quellwolken, aber kaum Niederschlag

Im weiteren Tagesverlauf entstehen über den Gebirgsregionen zwar erneut mächtige Quellwolken, doch in den Tallagen und im Klagenfurter Becken ist kaum mit Niederschlag zu rechnen – hier überwiegend die freundlichen Phasen.

26 bis 30 Grad erwartet

Den Meteorologen der GeoSphere Austria zufolge bewegen sich die Tiefstwerte am Morgen zwischen 15 und 19 Grad, ehe das Thermometer bis zum Nachmittag auf Werte von 26 bis fast 30 Grad klettert.