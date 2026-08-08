19-Jähriger wollte Kebab: Junge Frau (18) bei Raubversuch verletzt

Gestern kam es am Hauptbahnhof Villach und im weiteren Verlauf in der Bahnhofstraße gegen 20.45 Uhr zu einem Vorfall, bei dem 18-Jährige verletzt wurde.

Ein 19-jähriger syrischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, zunächst einer 16-jährigen Jugendlichen eine E-Zigarette ohne deren Einwilligung aus der Hosentasche entwendet zu haben. In weiterer Folge soll der 19-Jährige, der in Begleitung eines 19-jährigen irakischen Staatsangehörigen war, die 16-Jährige sowie deren 18-jährige Begleiterin um Bargeld für einen Kebab gebeten haben.

Wollte ihr die Handtasche entreißen

Die beiden Männer sollen die Jugendlichen dabei vom Bahnsteig des Hauptbahnhofes bis in die Bahnhofstraße begleitet haben, teilt die Polizei mit. Nachdem die 18-Jährige angegeben hatte, kein Bargeld bei sich zu haben, soll der 19-Jährige sie aufgefordert haben, ihre Brieftasche vorzuzeigen. Nachdem sie dieser Aufforderung nachgekommen war, verstaute sie die Brieftasche wieder in ihrer Handtasche. Daraufhin soll der 19-Jährige versucht haben, der Frau die Handtasche gewaltsam zu entreißen.

Durch Innenhof geschleift und verletzt

Da sie diese festhielt, soll der Mann die 18-Jährige umfasst und mehrere Meter durch einen Innenhof geschleift haben. Dabei kam die Frau zu Sturz und erlitt eine Verletzung am rechten Ellbogen, so die Beamten weiter. Nachdem die beiden Frauen um Hilfe gerufen hatten, flüchteten die beiden Männer. Die Ermittlungen laufen.