Polizei stoppt Drogenlenker ohne gültigem Führerschein in St. Veit

Bei einer gewöhnlichen Polizeikontrolle verhielt sich ein Deutscher auffällig. Er wies sich zudem mit einem estnischen Führerschein aus. Zudem stand er unter Drogeneinfluss.

Gestern stoppte die Polizei der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war, zudem hatte er keinen gültigen Führerschein.

Gestern stoppte die Polizei der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war, zudem hatte er keinen gültigen Führerschein.

Gestern Vormittag führte eine Polizeistreife im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan gegen 11.15 Uhr eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei wurde ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger kontrolliert, der sich unter anderem mit einem estnischen Führerschein auswies. Doch der Lenker verhielt sich auffällig.

Gefälschter Führerschein?

„Da der Mann weder in Österreich noch in seinem Heimatland über eine gültige Lenkberechtigung verfügt und zudem widersprüchliche Angaben zum Erwerb des estnischen Führerscheins machte, besteht der Verdacht, dass er sich die Lenkberechtigung unter Verwendung gefälschter Daten erschlichen haben könnte“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.

Schubhaft angeordnet

Im Zuge der Kontrolle wurde beim 38-Jährigen zudem eine Suchtmittelbeeinträchtigung durch einen Amtsarzt festgestellt. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ordnete die Einlieferung des Mannes in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt zum Zwecke der Schubhaft an.