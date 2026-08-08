Nachbarin hört knackende Geräusche und schlägt Alarm: Dachstuhl in Flammen

Gegen ein Uhr früh hörte eine Frau in Bleiburg (Völkermarkt) plötzlich knackende und knisternde Geräusche. Als sie nachsieht, bemerkte sie, dass ein Wohnhaus in Brand geraten war.

Mitten in der Nacht geriet plötzlich ein leerstehendes Wohnhaus in Bleiburg in Brand.

Mitten in der Nacht geriet plötzlich ein leerstehendes Wohnhaus in Bleiburg in Brand.

Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Gleich mehrere Einsatzkräfte rückten zum brennenden Wohnhaus aus, teilt die Kärntner Polizei in einer Aussendung mit.

118 Florianis kämpften gegen die Flammen

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg, St. Michael ob Bleiburg, Aich, Edling, Globasnitz, Loibach, Replach, Rinkenberg, Ruden, Schwabegg, St. Stefan und St. Peter am Wallersberg standen mit insgesamt 118 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Der mittlerweile in Vollbrand stehende Dachstuhl konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden.

Haust stand leer – keine Personen verletzt

Das Wohnhaus steht nach Angaben der Nachbarschaft und der Anzeigerin leer. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Auch andere Gebäude oder Objekte wurden nicht beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, heißt es. Die Polizei führt weitere Ermittlungen.

©Leser | Heute Nacht kam es zu einem Brandgeschehen in Bleiburg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 07:59 Uhr aktualisiert